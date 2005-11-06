Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
6 нояб. 2005, 14:00 МСК
6.11.2005, 14:00 МСК
воскресенье
Составы