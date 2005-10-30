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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
30 окт. 2005, 18:00 МСК
30.10.2005, 18:00 МСК
воскресенье
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы