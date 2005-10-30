Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
30 окт. 2005, 18:00 МСК
30.10.2005, 18:00 МСК
воскресенье
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы