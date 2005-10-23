Матч завершен
Рубин
Казань
2:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
23 окт. 2005, 15:00 МСК
23.10.2005, 15:00 МСК
воскресенье
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы