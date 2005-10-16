Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
16 окт. 2005, 17:00 МСК
16.10.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы