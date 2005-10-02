Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
2 окт. 2005, 17:00 МСК
2.10.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы