Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
24 сент. 2005, 13:00 МСК
24.09.2005, 13:00 МСК
суббота
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы