Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
24 сент. 2005, 16:00 МСК
24.09.2005, 16:00 МСК
суббота
Составы