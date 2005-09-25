Матч завершен
Динамо
Москва
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
25 сент. 2005, 15:00 МСК
25.09.2005, 15:00 МСК
воскресенье
Александр Евстигнеев
Александр Евстигнеев
Главный Судья
Составы