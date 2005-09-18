Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
18 сент. 2005, 16:00 МСК
18.09.2005, 16:00 МСК
воскресенье
Составы