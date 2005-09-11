Матч завершен
Динамо
Москва
3:1
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
11 сент. 2005, 17:00 МСК
11.09.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Алексей Тюмин
Алексей Тюмин
Главный Судья
Составы