Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
15 июня 2005, 18:00 МСК
15.06.2005, 18:00 МСК
среда
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы