Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
4:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
28 авг. 2005, 19:00 МСК
28.08.2005, 19:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы