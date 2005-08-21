Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
21 авг. 2005, 17:00 МСК
21.08.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Составы