Матч завершен
Крылья Советов
Самара
2:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
6 авг. 2005, 17:00 МСК
6.08.2005, 17:00 МСК
суббота
Александр Евстигнеев
Александр Евстигнеев
Главный Судья
Составы