Матч завершен
Спартак
Москва
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
7 авг. 2005, 17:00 МСК
7.08.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы