Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
6 авг. 2005, 17:00 МСК
6.08.2005, 17:00 МСК
суббота
Составы