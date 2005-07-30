Матч завершен
Локомотив
Москва
3:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
30 июля 2005, 13:00 МСК
30.07.2005, 13:00 МСК
суббота
Составы