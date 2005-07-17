Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
17 июля 2005, 18:00 МСК
17.07.2005, 18:00 МСК
воскресенье
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы