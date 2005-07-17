Матч завершен
Динамо
Москва
1:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
17 июля 2005, 17:00 МСК
17.07.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Алексей Тюмин
Алексей Тюмин
Главный Судья
Составы