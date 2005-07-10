Матч завершен
Динамо
Москва
3:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
10 июля 2005, 17:00 МСК
10.07.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы