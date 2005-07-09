Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
9 июля 2005, 17:00 МСК
9.07.2005, 17:00 МСК
суббота
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы