Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
2 июля 2005, 17:00 МСК
2.07.2005, 17:00 МСК
суббота
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы