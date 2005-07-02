Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
2 июля 2005, 17:00 МСК
2.07.2005, 17:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы