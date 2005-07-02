Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
2 июля 2005, 13:00 МСК
2.07.2005, 13:00 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы