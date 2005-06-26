Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
26 июня 2005, 17:00 МСК
26.06.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Сергей Тимофеев
Сергей Тимофеев
Главный Судья
Составы