Матч завершен
Рубин
Казань
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
12 июня 2005, 17:00 МСК
12.06.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Юрий Ключников
Юрий Ключников
Главный Судья
Составы