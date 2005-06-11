Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
11 июня 2005, 13:00 МСК
11.06.2005, 13:00 МСК
суббота
Александр Евстигнеев
Александр Евстигнеев
Главный Судья
Составы