Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
28 мая 2005, 17:00 МСК
28.05.2005, 17:00 МСК
суббота
Алексей Тюмин
Алексей Тюмин
Главный Судья
Составы