Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
28 мая 2005, 19:00 МСК
28.05.2005, 19:00 МСК
суббота
Составы