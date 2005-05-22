Матч завершен
Спартак
Москва
1:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
22 мая 2005, 18:00 МСК
22.05.2005, 18:00 МСК
воскресенье
Составы