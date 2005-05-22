Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
22 мая 2005, 16:00 МСК
22.05.2005, 16:00 МСК
воскресенье
Сергей Французов
Сергей Французов
Главный Судья
Составы