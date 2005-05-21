Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:3
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
21 мая 2005, 17:30 МСК
21.05.2005, 17:30 МСК
суббота
Александр Евстигнеев
Александр Евстигнеев
Главный Судья
Составы