Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
15 июня 2005, 18:00 МСК
15.06.2005, 18:00 МСК
среда
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы