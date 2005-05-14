Матч завершен
Локомотив
Москва
4:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
14 мая 2005, 18:00 МСК
14.05.2005, 18:00 МСК
суббота
Составы