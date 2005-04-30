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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
2:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
30 апр. 2005, 15:00 МСК
30.04.2005, 15:00 МСК
суббота
Юрий Ключников
Юрий Ключников
Главный Судья
Составы