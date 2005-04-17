Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
17 апр. 2005, 15:00 МСК
17.04.2005, 15:00 МСК
воскресенье
Александр Евстигнеев
Александр Евстигнеев
Главный Судья
Составы