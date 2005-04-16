Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
16 апр. 2005, 15:00 МСК
16.04.2005, 15:00 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы