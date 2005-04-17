Матч завершен
Спартак
Москва
5:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
17 апр. 2005, 17:00 МСК
17.04.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы