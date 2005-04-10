Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
10 апр. 2005, 17:00 МСК
10.04.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы