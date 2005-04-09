Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
9 апр. 2005, 17:00 МСК
9.04.2005, 17:00 МСК
суббота
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы