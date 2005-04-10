Матч завершен
ЦСКА
Москва
5:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
10 апр. 2005, 15:00 МСК
10.04.2005, 15:00 МСК
воскресенье
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы