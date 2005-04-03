Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
3 апр. 2005, 17:00 МСК
3.04.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы