Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
3 апр. 2005, 13:00 МСК
3.04.2005, 13:00 МСК
воскресенье
Составы