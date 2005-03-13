Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
13 марта 2005, 18:00 МСК
13.03.2005, 18:00 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы