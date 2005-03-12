Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
4:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
12 марта 2005, 16:00 МСК
12.03.2005, 16:00 МСК
суббота
Александр Евстигнеев
Александр Евстигнеев
Главный Судья
Составы