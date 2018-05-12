Матч завершен
Ротор
Волгоград
Вотинов 29
Коротаев 31
Кузнецов 79
3:1
Матч завершен
Химки
Химки
Машуков 42
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
12 мая 2018, 14:00 МСК
12.05.2018, 14:00 МСК
суббота
Составы
Ротор
мин
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
79'
79'
90
-
Коротаев
Александр Коротаев
31'
31'
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
29'
29'
90
Химки
мин
-
Веркашанский
Сергей Веркашанский
90
-
Машуков
Ислам Машуков
42'
42'
90