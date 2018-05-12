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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Луч
Владивосток
Насадюк 4
Носов 25
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
12 мая 2018, 14:00 МСК
12.05.2018, 14:00 МСК
суббота
Составы
Луч
мин
-
Насадюк
Максим Насадюк
4'
4'
90
-
Таказов
Сослан Таказов
90
-
Носов
Александр Носов
25'
25'
90
Крылья Советов
мин
-
Соболев
Александр Соболев
90