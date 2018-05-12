Матч завершен
Луч
Владивосток
Насадюк 4
Носов 25
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
12 мая 2018, 14:00 МСК
12.05.2018, 14:00 МСК
суббота
Составы
Луч
мин
-
Насадюк
Максим Насадюк
4'
4'
90
-
Таказов
Сослан Таказов
90
-
Носов
Александр Носов
25'
25'
90
Крылья Советов
мин
-
Соболев
Александр Соболев
90