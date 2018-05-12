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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Балтика
Калининград
Шахов 17
Шахов 75
Кобялко 88
3:1
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
Ставпец 51
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
12 мая 2018, 14:00 МСК
12.05.2018, 14:00 МСК
суббота
Составы
Балтика
мин
-
Кобялко
Антон Кобялко
88'
88'
90
-
Шахов
Виталий Шахов
17'
75'
17', 75'
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Себай
Сенин Себай
90
-
Магаль
Руслан Магаль
90
Тюмень
мин
-
Ставпец
Александр Ставпец
51'
51'
90