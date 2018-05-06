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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сочи
Сочи
Юрганов 66
3:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
Джалилов 59
ФНЛ, 37 тур
ФНЛ,
37 тур
Россия
6 мая 2018, 14:00 МСК
6.05.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Сочи
мин
-
Батютин
Андрей Батютин
90
-
Юрганов
Игорь Юрганов
66'
66'
90
Балтика
мин
-
Джалилов
Алишер Джалилов
59'
59'
90