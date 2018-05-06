Матч завершен
Сочи
Сочи
Юрганов 66
3:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
Джалилов 59
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
6 мая 2018, 14:00 МСК
6.05.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Сочи
мин
-
Батютин
Андрей Батютин
90
-
Юрганов
Игорь Юрганов
66'
66'
90
Балтика
мин
-
Джалилов
Алишер Джалилов
59'
59'
90