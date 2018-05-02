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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Часовских 61
Игнатович 63
3:1
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
Ставпец 65
ФНЛ, 36 тур
ФНЛ,
36 тур
Россия
2 мая 2018, 15:30 МСК
2.05.2018, 15:30 МСК
среда
Составы
Тамбов
мин
-
Игнатович
Павел Игнатович
63'
63'
90
-
Часовских
Андрей Часовских
61'
61'
90
Тюмень
мин
-
Ставпец
Александр Ставпец
65'
65'
90
-
Богатырев
Альберт Богатырев
90