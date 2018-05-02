Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Часовских 61
Игнатович 63
3:1
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
Ставпец 65
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
2 мая 2018, 15:30 МСК
2.05.2018, 15:30 МСК
среда
Составы
Тамбов
мин
-
Игнатович
Павел Игнатович
63'
63'
90
-
Часовских
Андрей Часовских
61'
61'
90
Тюмень
мин
-
Ставпец
Александр Ставпец
65'
65'
90
-
Богатырев
Альберт Богатырев
90